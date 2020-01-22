В Дагестане 29-летний мужчина убил 47-летнюю сожительницу и сжег ее тело

В Дагестане 29-летний уроженец населенного пункта Карамахи Буйнакского района убил свою 47-летнюю сожительницу, облил труп бензином и сжег в огороде. Мужчина был уверен, что «замел» следы преступления.

В декабре минувшего года в полицию обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала о странном исчезновении своей 47-летней дочери, жительницы села Н. Казанище Буйнакского района.

Пропавшая была объявлена в розыск, стражи порядка начали распространять ориентировку. В ходе поисков ее нашли мертвой. Эксперты-криминалисты сразу же увидели на теле женщины следы насильственной смерти.

Следователи в совершении убийства заподозрили 29-летнего сожителя убитого. Они выяснили, что 1 декабря мужчина и женщина поссорились. В ходе выяснения отношений муж избил гражданскую жену до смерти. Убедившись, что супруга не дышит, он оттащил тело в огород, облил бензином и поджег.

В ходе первого допроса подозреваемый признал свою вину. Останки женщины изъяты и отправлены на судмедэкспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).