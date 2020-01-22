Жители Владивостока за 12 тысяч рублей зверски убили знакомого

Во Владивостоке суд признал виновными в жестком убийстве сразу двух местных жителей.

Они приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершение разбойного нападения и убийство. Суд признал их виновными в нападении с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

В ходе следствия было установлено, что в январе 2019 года фигуранты уголовного дела совершили разбойное нападение на своего знакомого. Они планировали похитить у него деньги, наркотики, ювелирные изделия и иное ценное имущество.

К своей жертве они пришли под предлогом покупки голубей. У преступников при себе были молоток, перчатки, медицинские маски и лента-скотч, которой они планировали связать жертву.

В помещении голубятни, куда ничего не подозревающий владелец голубей завел пришедших к нему мужчин, они напали на него и потребовали, чтобы он передал им деньги, наркотики и ценное имущество. Преступники начали избивать свою жертву. Они нанесли ему удар молотком по голове, от которого он потерял сознание и скончался.

В одежде убитого преступники смогли найти только телефон, стоимостью около 11 тыс рублей и ключи от квартиры. Проникнув в жилье убитого, они отыскали там только 1,5 тыс рублей.

Суд признал подсудимых виновными и теперь один из них проведет 12 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Второй фигурант уголовного дела лишен свободы на 18 лет, которые ему придется провести в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Важно отметить, что суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации материального и морального вреда.