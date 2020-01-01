В Новгородской области труп обнаружили на ферме в навозной куче

Сегодня, 12:56

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В Новгородской области труп обнаружили на ферме в навозной куче

За считанные дни удалось раскрыть убийство и задержать подозреваемого в Новгородской области.
18 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из помещений фермерского хозяйства в деревне Осташово Мошенского района обнаружен труп. Тело 43-летнего мужчины со следами насильственной смерти лежало в навозной куче. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В ходе следственных мероприятий было установлено, что убитый незадолго до кончины выпивал со своим знакомым. Между ними, как оказалось, вспыхнула ссора. Мужчина нанес своему собутыльнику несколько ударов ножом. Пострадавший пошел в душ, где потерял сознание. Там его и нашел убийца. Он перерезал ему горло, после чего спрятал тело погибшего на территории фермы, сбросив его в навозную кучу. Там убитого и обнаружили утром доярки.
Следователь хочет обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для 28-летнего подозреваемого. Расследование уголовного дела по факту убийства мужчины продолжается.

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