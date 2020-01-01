Под Петербургом медбрат прямо в больнице изнасиловал медсестру

Сегодня, 13:36

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Под Петербургом медбрат прямо в больнице изнасиловал медсестру

В Ленинградской областной клинической больнице медбрат изнасиловал медсестру. О совершенном преступлении сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его информации, заявление в правоохранительные органы региона написали родственники медсестры, которая подверглась насилию. По их словам, изнасилование было совершено в комнате отдыха, когда оба были в больнице на ночной смене.

Мужчина, которому, как уточняют «Невские новости», 32 года, набросился на свою 20-летнюю коллегу, применил к ней физическую силу, подавив сопротивление, и надругался.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. В отношении него возбудили уголовное дело. По некоторым сведениям, потерпевшая является уроженкой одной из кавказских республик.

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