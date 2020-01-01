В Новосибирске мать задушила дочь и попыталась покончить с собой

Вчера, 22:32

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В Новосибирске мать задушила дочь и попыталась покончить с собой

Жуткая история произошла утром 16 января в Новосибирске. 28-летняя мать своими собственными руками задушила своего ребенка, после чего попыталась себя убить. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

По данным следствия, мать по неизвестной пока причине задушила свою 9-летнюю дочь. После этого она попыталась совершить суицид.

Судьба распорядилась так, что она получила тяжелые травмы, но осталась в живых. Женщину госпитализировали.

В ведомстве уточнили, что нынче подозреваемая находится под наблюдением медиков. Ее жизни и здоровью ничего не грозит. Вскоре женщине придется ответить за содеянное.

В отношении 28-летней матери, подозреваемой в убийстве, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Идет расследование, выясняются обстоятельства, при которых было совершено это преступление. Суд в ближайшее время должен рассмотреть ходатайство следователей о заключении жительницы Новосибирска под стражу.

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