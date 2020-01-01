В Новосибирской области по дороге из музыкальной школы пропала 10-летняя девочка

В городе Карасук Новосибирской области 15 января пропала без вести 10-летняя Алена Касталанова. Девочку ищут полицейские и сотни волонтеров уже больше суток, но поиски пока не увенчались успехами.

Алена Касталанова пропала по дороге из музыкальной школы домой - их разделяют всего несколько сотен метров. Примерно в 15.00 в среду, 15 января, школьница покинула здание музыкальной школы, расположенное на улице Совхозной. Ей следовало лишь добраться до соседней улице, где расположен ее дом. Но девочка так и не появилась. Что же случилось с Аленой Касталановой по дороге? Это пытаются установить полицейские, которые сейчас ее разыскивают.

Волонтеры в социальных сетях разместили фотографию пропавшей девочки, а также ее приметы.

Рост Алены Касталановой - 150 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Девочка худощавая. В момент исчезновения на ней была вязаная шапка, куртка леопардовой расцветки, голубой шарф. На ногах девочки были сапоги коричневого цвета.

Местные издания не исключают, что девочка может находиться у своих знакомых. По их информации, родители якобы наказали Алену за что-то и отобрали мобильный телефон.

То есть, девочка не может позвонить родным.

Сегодня Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего. Поиски школьницы продолжаются.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Касталановой Алены, полиция просит незамедлительно звонить по телефонам: 232-81-44, 02, 102, 8 (38355) 33-222, 32-218, 32-216, 32-217.