В квартирах Новосибирска обнаружены трупы двоих пенсионеров

Трупы двоих пенсионеров обнаружили 14 января сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы в квартирах, расположенных в разных районах Новосибирска. Причины их смерти выясняют нынче правоохранители и судмедэксперты.

Спасатели вначале выезжали в Дзержинский район Новосибирска. Там в одной из квартир дома на улице А.Лежена находилось бездыханное тело мужчины 1955 года рождения. Пенсионер был заперт и перестал отвечать на звонки. Спасатели взломали дверь и увидели хозяина мертвым.

В 19.40 специалисты выехали по вызову в Заельцовский район Новосибирска. Родственники попросили вскрыть запертую дверь, так как находившаяся там пенсионерка 1933 года на связь не выходила, на звонки не отвечала. Выяснилось, что женщина была мертва.

Причины смерти мужчины и женщины нынче устанавливаются, пишут «Вести Новосибирск». О наличии следов насильственной смерти информации нет.