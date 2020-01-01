В Вологодской области мужчина погиб от взрыва петарды

45-летний мужчина в Вологодской области погиб от взрыва петарды.

Тело погибшего было обнаружено 13 января вечером на автобусной остановке в поселке Новатор Великоустюгского района. При осмотре эксперты заметили на теле следы травматической ампутации пальцев руки и характерные повреждения в области груди.

Предварительно, смертельные травмы мужчина получил при взрыве петарды. В ходе осмотра его жилища была обнаружена еще одна целая петарда.

Знакомые погибшего рассказали, что он длительное время злоупотреблял алкоголем. До этого происшествия он многократно заявлял о том, что хочет свести счеты с жизнью.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Идет опрос очевидцев и родственников погибшего, а также проводится судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет установлена точная причина смерти.

В СУ СК РФ по Вологодской области сообщили, что по окончанию проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.