В Новороссийске 16-летний подросток поджог собутыльника

16-летний подросток в Новороссийске поджог своего собутыльника.

Произошла эта чудовищная история еще 11 февраля 2019 года в Новороссийске.

В ходе следствия было установлено, что подросток распивал спиртное вместе с 31-летним мужчиной у себя дома по улице Павловской. Гость через какое-то время уснул на диване и испачкал его. Это привело в ярость юношу, и он попытался разбудить приятеля. Но тот никак не реагировал на его попытки. Спустя некоторое время молодой человек облил спящего легковоспламеняющейся жидкостью и поджог его.

Огонь напугал подростка и он попытался затушить его. Это ему удалось. Тело пострадавшего он вытащил во двор и там бросил. Обожженного мужчину около 8 вечера заметила во дворе мать подростка, когда вернулась домой с работы. Она и вызвала пострадавшему медиков. Хотя врачи попытались спасти его жизнь, но он скончался от полученных травм в больнице через несколько дней.

Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что молодой человек страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. Суд в ближайшее время может принять решение о его принудительном лечении.