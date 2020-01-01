Модель Ксения Пунтус не помнит, как выпала из окна

Известная российская модель Ксения Пунтус госпитализирована после падения с третьего этажа жилого дома в центре Москвы.

Об этом инциденте информация в СМИ попала вечером в субботу, 11 января.

К утру воскресенья информация о состоянии здоровья девушки поступает противоречивая. Так, прозвучало сообщение о том, что у модели после падения с высоты диагностирован лишь вывих бедра.

В тоже время ее подруга модель Алеся Кафельникова говорит о множественных переломах и потери памяти Ксении. Она заявила, что состояние Ксении Пунтус врачи оценивают как стабильно тяжелое. На своей странице в соцсети Instagram Кафельникова сообщила, что Ксения не помнит, как выпала из окна.

Уже прозвучало несколько версий произошедшего. По слухам, причиной падения модели из окна могло стать то, что она употребляла наркотики.

Неясно также и кто нашел Ксению после падения. Так, изначально сообщалось, что модель сама после падения попросила прохожих вызвать ей скорую. Но спустя несколько часов уже появилась информация о том, что ее в кустах раздетую нашел дворник, который и вызвал пострадавшей врачей.

Стоит отметить, что Ксения в вечер перед падением проводила время с внуком Никиты Михалкова Андреем Баковым и друзьями в одном из увеселительных заведений столицы. Сообщалось, что молодой человек перебрал со спиртным и домой его с Ксенией привезли друзья. Якобы он сразу же уснул, поэтому не слышал, как Ксения выпала из окна. О произошедшем он узнал уже от полицейских, которые пришли к нему, чтобы установить подробности инцидента.