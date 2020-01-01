Американский пенсионер расстрелял коммунальщика за нерадивость

Сегодня, 14:18

Александр Зуев

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Американский пенсионер расстрелял коммунальщика за нерадивость

У 93-летнего жителя Лас-Вегаса (США) во время рождественских каникул прорвало водопровод. Квартиру затопило. Он начал звонить коммунальщикам и требовать немедленной ликвидации аварии. Однако в конторе точных сроков выезда бригады назвать не смогли. Тогда он решил лично наведаться в офис, сообщает РЕН.ТВ

Зайдя в приемную, пенсионер обратился к сотруднику, достав из кармана пистолет. Некоторое время они разговаривали, но потом терпение у старика закончилось, и он, прицелившись, выстрелил в правое бедро оппонента. Тот упал на пол и стал кричать от боли. Мужчина некоторое время что-то говорил потерпевшему, а потом снова прицелился и выстрелил ему в левое бедро. 

Между тем другая сотрудница привела с улицы полицейского и тот чуть не убил нападавшего: пуля, выпущенная из его пистолета, повредила лишь верхнюю одежду старика. 

Пострадавший госпитализирован. Позже адвокат пенсионера заявил, что столь агрессивное поведение его подзащитного связано с его возрастными психическими изменениями.

США пенсионер коммунальщик

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Американский пенсионер расстрелял коммунальщика за нерадивость

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