Американский пенсионер расстрелял коммунальщика за нерадивость

У 93-летнего жителя Лас-Вегаса (США) во время рождественских каникул прорвало водопровод. Квартиру затопило. Он начал звонить коммунальщикам и требовать немедленной ликвидации аварии. Однако в конторе точных сроков выезда бригады назвать не смогли. Тогда он решил лично наведаться в офис, сообщает РЕН.ТВ .

Зайдя в приемную, пенсионер обратился к сотруднику, достав из кармана пистолет. Некоторое время они разговаривали, но потом терпение у старика закончилось, и он, прицелившись, выстрелил в правое бедро оппонента. Тот упал на пол и стал кричать от боли. Мужчина некоторое время что-то говорил потерпевшему, а потом снова прицелился и выстрелил ему в левое бедро.

Между тем другая сотрудница привела с улицы полицейского и тот чуть не убил нападавшего: пуля, выпущенная из его пистолета, повредила лишь верхнюю одежду старика.

Пострадавший госпитализирован. Позже адвокат пенсионера заявил, что столь агрессивное поведение его подзащитного связано с его возрастными психическими изменениями.