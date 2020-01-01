Житель Удмуртии в новогоднюю ночь убил прохожего, попросившего у него закурить

В Сарапуле (Удмуртская Республика) в новогоднюю ночь мужчина ранил прохожих ножом, один из пострадавших скончался на месте инцидента.

По информации пресс-службы СУ СК России по региону, около полуночи двое мужчин 28 и 33 лет, ранее судимых, попросили у прохожего закурить. В ответ мужчина ножом ранил обоих мужчин.

Один из раненых умер на месте. Второй мужчина получил ранение в шею и руку, его жизни ничего не угрожает.

Нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции. Им оказался 43-летний местный житель. У него также имеется судимость.

Отметим, что все участники конфликта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.