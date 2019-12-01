В Подмосковье рядом с многоэтажкой обнаружен раздетый ребенок

Утром в понедельник в Московской области прохожие обнаружили на улице рядом с многоквартирным домом раздетого 2-летнего малыша. Ребенок плакал, рядом из взрослых никого не было. Как он оказался в таком виде на улице, пока неизвестно.
Ребенок оперативно был доставлен в больницу. По факту начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Неделю назад сообщалось о найденной жильцами одного из домов в Мытищах новорожденной девочке. Ребенка засунули в картонную коробку и оставили у мусоропровода в подъезде. Девочку передали медикам, проводится проверка.
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