В Подмосковье рядом с многоэтажкой обнаружен раздетый ребенок

Сегодня, 09:15

Александр Зуев

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В Подмосковье рядом с многоэтажкой обнаружен раздетый ребенок

Утром в понедельник в Московской области прохожие обнаружили на улице рядом с многоквартирным домом раздетого 2-летнего малыша. Ребенок плакал, рядом из взрослых никого не было. Как он оказался в таком виде на улице, пока неизвестно. 

«Утром 30 декабря в полицию поступила информация о том, что под балконом жилого дома на улице Кузьмина в Павловском Посаде обнаружен ребенок. По прибытию на место полиция нашла раздетого двухлетнего мальчика», – рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по области. 

Ребенок оперативно был доставлен в больницу. По факту начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Неделю назад сообщалось о найденной жильцами одного из домов в Мытищах новорожденной девочке. Ребенка засунули в картонную коробку и оставили у мусоропровода в подъезде. Девочку передали медикам, проводится проверка.

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