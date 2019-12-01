В Москве мужчина задушил 2-летнего ребенка

В Москве задержан местный житель, который подозревается в удушении 2-летней девочки. Инцидент произошел в одном из домов на 15-й Парковой. Кем мужчина приходился ребенку, не сообщается. Также неизвестны мотивы преступления. Были ли в это время в квартире другие жильцы, также не уточняется.

Как рассказал изданию «Регион online » источник в правоохранительных структурах, подозреваемый задержан и находится под стражей. Следователи выясняют обстоятельства преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее белорусские СМИ сообщили о несчастном случае в Брестской области, в результате которого 2-летняя девочка задушила свою мать. Женщина пыталась достать девочку из автомобиля через открытое окно, но та случайно нажала на кнопку стеклоподъемника. Пострадавшую обнаружил муж и отвез ее в больницу. Однако спасти ее не удалось – через неделю 21-летняя женщина скончалась.