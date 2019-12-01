В Москве мужчина задушил 2-летнего ребенка

Сегодня, 12:17

Александр Зуев

0

Image
В Москве мужчина задушил 2-летнего ребенка

В Москве задержан местный житель, который подозревается в удушении 2-летней девочки. Инцидент произошел в одном из домов на 15-й Парковой. Кем мужчина приходился ребенку, не сообщается. Также неизвестны мотивы преступления. Были ли в это время в квартире другие жильцы, также не уточняется. 

Как рассказал изданию «Регион online» источник в правоохранительных структурах, подозреваемый задержан и находится под стражей. Следователи выясняют обстоятельства преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее белорусские СМИ сообщили о несчастном случае в Брестской области, в результате которого 2-летняя девочка задушила свою мать. Женщина пыталась достать девочку из автомобиля через открытое окно, но та случайно нажала на кнопку стеклоподъемника. Пострадавшую обнаружил муж и отвез ее в больницу. Однако спасти ее не удалось – через неделю 21-летняя женщина скончалась.

Москва ребенок удушение

Лента

В Ленобласти молодой парень изнасиловал на улице пожилую женщину

Сегодня, 16:05

Представители ЛНР завершили обмен пленными с Киевом

Сегодня, 15:20

В Подмосковье от взрыва петарды скончался мужчина

Сегодня, 14:43

В Москве застрявшего в мусоропроводе мужчину пришлось вызволять спасателям

Сегодня, 14:00

В Сети продемонстрировали, какой может быть новая Lada Niva

Сегодня, 13:56

Иранские военные пообещали уничтожать всё, что шпионит за совместными учениями с РФ

Сегодня, 13:28

Внуки президента Эстонии ходят в русскоязычный детский сад

Сегодня, 12:48

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle