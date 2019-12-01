На трассе «Дон» новая авария с участием автобуса

Сегодня, 11:45

Александр Зуев

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На трассе «Дон» новая авария с участием автобуса

На трассе «Дон» под Липецком произошло массовое ДТП. Столкнулись две иномарки, бетоновоз и автобус с пассажирами, следовавший из Москвы в Ростов. Погиб один человек – 57-летняя женщина, ехавшая в одном из легковых автомобилей. Четверо пострадали. 

«Столкновение рейсового автобуса Москва - Ростов, легковых машин Ford Focus и Volkswagen, бетоновоза "КамАЗ" произошло около 03:00 мск на 392-м км трассы М-4 "Дон". Погибла женщина – пассажирка Ford Focus, в этой же машине еще четыре человека получили травмы», – приводит ТАСС сообщение областного МВД. 

Находившиеся в «Форде» водитель и пассажиры – жители Калмыкии. Автобус перевозил 70 человек. По данным правоохранителей, среди них пострадавших нет. Сотрудники полиции всех отправили на попутных машинах. Водители транспортных средств остались на месте, с ними работают следователи. 

В четверг на той же трассе (в 40 км от нынешней аварии) перевернулся автобус, следовавший в Тбилиси. В результате погибли двое и 15 человек травмированы.

Липецкая область трасса "Дон" ДТП

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