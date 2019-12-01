Воркутинец пытался выбраться из квартиры через форточку и замерз насмерть

Сегодня, 10:19

Александр Зуев

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Воркутинец пытался выбраться из квартиры через форточку и замерз насмерть

Запертый в квартире 56-летний житель Воркуты, находясь в нетрезвом состоянии, попытался выбраться на улицу через форточку, однако застрял и в конечном итоге умер от переохлаждения. Полицию вызвали прохожие, заметившие, что мужчина не подает признаков жизни. Квартира находится на 1-м этаже панельного дома. 

Сотрудники втащили пострадавшего обратно. Он был еще жив. Подъехавшие медики пытались его спасти, но тщетно – мужчина скончался, сообщает ресурс КомиОнлайн.   

Управлением СКР организована доследственная проверка. Выяснятся обстоятельства происшествия. Труп направлен на исследование.

Воркута переохлаждение смерть

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