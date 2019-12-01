Празднование новогоднего корпоратива в ресторане «Каньон» в Ростове завершилось массовой дракой

Массовой дракой завершился новогодний корпоратив в ресторане «Каньон» в Ростове-на-Дону. Благодаря тому, что к месту инцидента вовремя прибыли стражи порядка, жертв и пострадавших удалось избежать.

Как сообщают очевидцы, между собой в кулачном бою в ресторане «Каньон» по улице Королева в донской столице схлестнулись не менее десяти человек. Это были люди из двух компаний, которые отдыхали в заведении. Уговоры прекратить драку на них не действовали, сотрудникам ресторации пришлось вызывать полицию и сотрудников Росгвардии.

Правоохранители быстро во всем разобрались, передает «Регион онлайн».

По факту массовой драки начата проверка. Что именно не поделили между собой молодые люди во время празднования новогодних корпоративов, не сообщается.