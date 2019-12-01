Сухогруз перекрыл движение в проливе Босфор, врезавшись в берег

Шедший из Одессы под либерийским флагом сухогруз не сумел преодолеть турецкие проливы, застряв в Босфоре у Стамбула. Потеряв управление, судно уткнулось носом в берег и село на мель, а довольно сильное течение в этом месте развернуло его поперек. Движение по заливу пришлось перекрыть.

Инцидент произошел близ стамбульской крепости Румели. В конечном итоге ситуацию исправили буксиры, направленные властями для ликвидации последствий аварии, сообщает канал NTV .

По словам капитана судна, в 12:00 он сообщил о неисправности машины и 12:13 врезался в берег. Он добавил, что члены экипажа не пострадали, проблем с загрязнением окружающей среды нет.