В Ростовской области подросток насмерть забил шумного соседа

Накануне вечером в городе Новочеркасск произошло убийство: семнадцатилетний парень забил до смерти своего соседа, устроившего в квартире шумную вечеринку. Юноша задержан, возбуждено дело. Сообщившее о происшествии издание Privet Rostov , отметило, что подросток имеет рост около 2-х метров, вес порядка 150-и кг, и является мастером спорта по борьбе.

По данным ресурса, парень сначала пытался воздействовать на соседей словами, однако слушать его никто не стал. Компания продолжала веселиться, не давая отдыхать жителям дома. Словесная перепалка переросла в конфликт: молодой человек схватился с 53-летним мужчиной. Силы были неравны, и мужчина быстро обмяк. Однако парень продолжал избиение – сначала в квартире, затем во дворе, куда он выволок своего оппонента.

Очевидцы пытались помешать расправе, но у них ничего не вышло. Спортсмен остановился лишь тогда, когда мужчина перестал реагировать на его удары. Приехавшие медики реанимировать пострадавшего не смогли.