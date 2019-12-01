Молодой человек устроил стрельбу в тобольском общежитии. Двое убитых

Тобольские правоохранители расследуют дело по факту стрельбы в одном из общежитий города, в результате которой два человека погибли и один получил тяжелое ранение в голову. Один из погибших – сам стрелок.

Согласно сообщению РЕН.ТВ , молодой мужчина пришел вместе со своей девушкой в гости к родственнику, проживавшему в общежитии. Во время застолья он поссорился с подругой и ударил ее рукой. Родственник заступился. Между ними разгорелся конфликт. Тогда гость выхватил обрез и выстрелил в оппонента, второй выстрел достался женщине. Затем он покончил с собой.

Хозяин комнаты и стрелок скончались на месте. Девушка, несмотря на ранение в голову, осталась жива. В настоящее время за ее жизнь борются врачи. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.