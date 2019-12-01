В Ростове задержанный измазал камеру фекалиями, а спустя 2 часа умер в больнице

Вчера, 12:11

Виталий Фетисов

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В Ростове задержанный измазал камеру фекалиями, а спустя 2 часа умер в больнице

В Ростове задержанный измазал камеру фекалиями, а через два часа умер в больнице.

По данным РЕН ТВ, накануне сотрудники правоохранительных органов получили вызов о том, что в квартире на улице Раздельная мужчина устроил дебош.

Когда полицейские приехали на место происшествия, дебошир стал оскорблять стражей порядка, после чего оказал сопротивление при задержании.

Злоумышленник все-таки был доставлен в отделение и помещен в камеру, где также стал вести себя неадекватно.

Задержанный кричал, бился об стены. Затем мужчина снял с себя нижнее белье и начал размазывать по стенам камеры свои фекалии. Позднее неадекватного мужчину госпитализировали, а через два часа он умер в больнице.

О причинах госпитализации не сообщается. Также неизвестна причина смерти мужчины.

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