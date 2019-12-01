Автобус «Херсон-Москва» попал в аварию. Три человека погибли

В понедельник около 11-ти вечера на территории Украины произошло ДТП с участием грузовой машины и пассажирским автобусом, следовавшим из Херсона в Москву. Серьезно пострадали 18 человек, три из которых скончались. Остальные пятнадцать доставлены в больницу.
ДТП произошло в Бахмачском районе близ населенного пункта Мосты.
Что конкретно произошло с автобусом, не уточняется, однако известно, что после столкновения пассажиры оказались заблокированы в салоне. Для их вызволения спасателям пришлось применять специальное оборудования. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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