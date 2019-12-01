Автобус «Херсон-Москва» попал в аварию. Три человека погибли

Вчера, 09:37

Александр Зуев

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Автобус «Херсон-Москва» попал в аварию. Три человека погибли

В понедельник около 11-ти вечера на территории Украины произошло ДТП с участием грузовой машины и пассажирским автобусом, следовавшим из Херсона в Москву. Серьезно пострадали 18 человек, три из которых скончались. Остальные пятнадцать доставлены в больницу. 

ДТП произошло в Бахмачском районе близ населенного пункта Мосты. 

«Произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон – Москва, в результате чего погибли 3 человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести», – приводит «Интерфакс Украина» сообщение госслужбы ЧС. 

Что конкретно произошло с автобусом, не уточняется, однако известно, что после столкновения пассажиры оказались заблокированы в салоне. Для их вызволения спасателям пришлось применять специальное оборудования. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.  

Украина ДТП автобус

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