В Приморском крае в страшном ДТП два человека сгорели заживо

В Приморском крае ночью 16 декабря, недалеко от Хабаровска, произошло страшное ДТП, в ходе которого погибли водитель и пассажир автомобиля «Тойота Краун». Смерть мужчин была мучительной - они сгорели заживо.

По информации регионального отделения МВД РФ по Приморскому краю, авария произошла на втором километре автодороги Хабаровск - Владивосток - Тавричанка. Водитель автомобиля «Тойота Краун» из-за гололеда на дороге не смог справиться с управлением.

Иномарка слетела в кювет, после чего сразу же вспыхнула. Огонь очень быстро охватил салон машины. У водителя и пассажира шансов выбраться не было.

В данный момент полицейские устанавливают личности погибших мужчин, а также выясняют обстоятельства ДТП.

Назначено несколько исследований, которые помогут установить картину произошедшего. По результатам проверки будет приниматься решение.