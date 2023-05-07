В Подмосковье дачник из Серпухова отразил атаку БПЛА необычным способом

Французский адмирал напомнил о беспрецедентном боевом опыте ЧВК «Вагнер»
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Об успешном отражении «атаки» беспилотника в Подмосковье весьма необычным способом рассказал телеграм-канал SHOT. Источник утверждает, что мужчина показал залетевшему дрону неприличный жест, после чего тот поспешил удалился.
Вчера на участок жителя Серпухова в деревне Лукьяново залетел квадрокоптер. 55-летний дачник, отдыхавший во дворе, заметил БПЛА еще в полете. Мужчина утверждает, что аппарат находился на высоте примерно 50 метров от земли.
«Дачник не растерялся и показал квадрокоптеру "фак", после чего тот "самоликвидировался"», - уведомляет ТГ-канал.
Житель Серпухова обращался и в полицию. Сейчас сотрудники МВД выясняют, чей был коптер и какую цель он преследовал.
Ранее в Сети прошла информация о том, что БПЛА на территорию авиазавода в Новосибирске запустил 8-летний ребенок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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