В Подмосковье дачник из Серпухова отразил атаку БПЛА необычным способом

Сегодня, 14:19

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В Подмосковье дачник из Серпухова отразил атаку БПЛА необычным способом
Фото из открытых источников

Об успешном отражении «атаки» беспилотника в Подмосковье весьма необычным способом рассказал телеграм-канал SHOT. Источник утверждает, что мужчина показал залетевшему дрону неприличный жест, после чего тот поспешил удалился.

Вчера на участок жителя Серпухова в деревне Лукьяново залетел квадрокоптер. 55-летний дачник, отдыхавший во дворе, заметил БПЛА еще в полете. Мужчина утверждает, что аппарат находился на высоте примерно 50 метров от земли.

«Дачник не растерялся и показал квадрокоптеру "фак", после чего тот "самоликвидировался"», - уведомляет ТГ-канал.

Житель Серпухова обращался и в полицию. Сейчас сотрудники МВД выясняют, чей был коптер и какую цель он преследовал.

Ранее в Сети прошла информация о том, что БПЛА на территорию авиазавода в Новосибирске запустил 8-летний ребенок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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