В Москве из-за желто-синей куртки задержали уборщика и обвинили в дискредитации ВС РФ

В Москве уборщика психиатрической клиники, пришедшего на работу в куртке в цветах флага Украины (желто-синей), задержали и составили на него админпротокол за дискредитацию ВС РФ. Об этом проинформировал Telegram-канал «Shot».

Страсти из-за предмета одежды разгорелись в психоневрологическом интернате №5 для престарелых, что в поселке Филимонки. Его постояльцам не понравилась желто-синяя куртка уборщика. Они тут же вызвали в интернат полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов задержали уборщика прямо на рабочем месте. На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье за дискредитацию ВС РФ.

В ближайшее время ему надлежит явиться на заседание суда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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