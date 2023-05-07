В Москве из-за желто-синей куртки задержали уборщика и обвинили в дискредитации ВС РФ

SHOT: На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник
На территории авиационного завода в городе Новосибирске обнаружили оснащенный камерой беспилотник. Об этом сообщает...Подробнее
В Москве уборщика психиатрической клиники, пришедшего на работу в куртке в цветах флага Украины (желто-синей), задержали и составили на него админпротокол за дискредитацию ВС РФ. Об этом проинформировал Telegram-канал «Shot».
Страсти из-за предмета одежды разгорелись в психоневрологическом интернате №5 для престарелых, что в поселке Филимонки. Его постояльцам не понравилась желто-синяя куртка уборщика. Они тут же вызвали в интернат полицейских.
Сотрудники правоохранительных органов задержали уборщика прямо на рабочем месте. На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье за дискредитацию ВС РФ.
В ближайшее время ему надлежит явиться на заседание суда.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На территории авиационного завода в городе Новосибирске обнаружили оснащенный камерой беспилотник. Об этом сообщает...Подробнее
Подразделения ЧВК «Вагнер» впервые получили боевое распоряжение, в котором были даны обещания обеспечить «музыкантов»...Подробнее
Французский адмирал, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Эдуар Гийо заявил, что бойцы ЧВК...Подробнее
Максимальное продвижение штурмовых групп ЧВК «Вагнер» в Бахмуте сегодня, 8 мая, составило 130 метров. Всего под...Подробнее
Военный полигон в Воронежской области был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами ночью сегодня, 10 мая. Об...Подробнее
В настоящее время Тюменская область столкнулась с проблемой природных пожаров, которые оказывают негативное влияние на...Подробнее
Народные методы чистки сосудов до добра не доведут. Об этом сообщает издание «Лента.ру». Состояние кровеносных сосудов...Подробнее
Диетолог Василиса Пономарева рассказала о том, как похудеть и взять здоровье в свои руки. Она отметила, что...Подробнее
Длинные российские праздники в мае — не всегда лишь шашлыки да пикники с обязательной выпивкой. Как раз в эти дни...Подробнее
Людям с заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта стоит остерегаться употребления в пищу супов на...Подробнее
Комментировать