Малахов отказался спасать погибшую звезду «Дома-2» от наркомании

Трагическая смерть 28-летней звезды шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей шокировала общественность. Тело девушки обнаружили в реке в Санкт-Петербурге.

Олеся Малибу, еще одна участница шоу, сообщила, что не удивилась страшной новости. По ее словам, у покойной были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками.

«Я ее трезвой не видела. Работала она в эскорте, наркотики добывала, общаясь с клиентами, они ее угощали», — рассказала модель Prozvezd.

Олеся отметила, что пыталась помочь подруге. Однажды она даже обратилась к Андрею Малахову, но телеведущий не стал отправлять звезду реалити-шоу в реабилитационный центр.

«Андрей отказал. Он понял, что это бесполезно», — подытожила Малибу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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