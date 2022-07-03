Резонансное дело о потасовке сотрудника ГИБДД и девушки-оперативника в полицейском отделении Санкт-Петербурга дошло до суда

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Сегодня появилась информация о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД Василеостровского района Северной столицы, обвиняемого в превышении полномочий.
Напомним, конфликт между фигурантом дела и теперь уже бывшей сотрудницей уголовного розыска тридцать седьмого отделения полиции произошёл в ночь с тридцать первого января на первое февраля. Словесная перепалка между полицейскими перешла в потасовку с «задержанием» пострадавшей, которое закончилось оскольчатым переломом руки.
Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Санкт-Петербургском Василеостровском районом суде.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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