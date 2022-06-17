Петербургским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить иномарку с запрещённым веществом

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Сотрудникам полиции Северной столицы пришлось стрелять, чтобы остановить любителя скорости и острых ощущений, катавшегося по городу на Daewoo Matiz. Как оказалось, нежелание общаться с правоохранителями имело серьёзные причины.
Об инциденте, произошедшем ещё неделю назад во Всеволожске, рассказали сегодня представители пресс-службы Главного управления МВД по региону. История началась с того, что внимание дежурного экипажа ДПС привлекла превысившая скорость малолитражка, водитель которой не отреагировал на требование сотрудников остановиться. В погоне за правонарушителем приняли участие два служебных автомобиля: для того, чтобы задержать беглеца, преследователям пришлось вызывать подмогу, останавливали машину стрельбой в воздух и по колёсам. Иномарку удалось заблокировать на Зольной улице, управлял авто сорокаоднолетний мужчина.
Вместе с ним в салоне находились тридцатидвухлетняя женщина и мужчина сорокалетнего возраста. При выяснении личностей оказалось, что пассажиры «Дэу» ранее уже имели проблемы с законом - обоих неоднократно привлекали по «наркотическим» статьям. При этом полицейских ждал сюрприз: на заднем сиденье машины они обнаружили женскую пудреницу с веществом белого цвета и бутылку с неизвестной прозрачной жидкостью.
Всю компанию отправили в отделение, где для начала задержанным вручили административные протоколы.Проверка продолжается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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