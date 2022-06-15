Недетские шалости петербургских школьников: якобы испорченная электронная сигарета стала причиной вымогательства и угроз оружием

За минувшие сутки трое несовершеннолетних жителей Петербурга попали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов за аналогичные правонарушения: подростков подозревают в том, что они стали зачинщиками чрезмерно жёстких разбирательств со сверстниками из-за электронных сигарет. При этом в ход шли самые различные угрозы - от молотка до пистолета. Не были забыты и перцовые баллончики.

Накануне около пяти утра в полицию Приморского района обратился петербуржец с заявлением о том, что его пятнадцатилетний сын подвергся прессингу сверстников-«рэкетиров». Согласно предварительным данным, пятнадцатого числа примерно в пять часов вечера к ученику восьмого класса подошли семеро ребят примерно его возраста, среди которых был знакомый школьника.

Последний достал пистолет и начал требовать с подростка деньги за якобы испорченный испаритель, угрожая выстрелить собеседнику в ногу, если тот попробует привлечь внимание прохожих. Двое парней из «группы поддержки» продемонстрировали жертве перцовые баллончики, также агрессивно пытаясь прояснить вопрос с деньгами. Вымогатели повели школьника домой, но компанию спугнул его отец, встретившийся им возле лифта.

Спустя некоторое время полицейские задержали одного из подозреваемых. Шестнадцатилетний молодой человек воспитывается в полной и благополучной семье, на учёте не состоит, тем не менее уже известен стражам правопорядка: около двух лет назад он с компанией якобы был пойман на воровстве товаров из магазина.

Ещё двоих подростков, четырнадцати и пятнадцати лет, задержали накануне по подозрению в грабеже. Причиной нападения опять-таки стала электронная сигарета, которую они отобрали у избитого восьмиклассника. Оба также воспитываются в полных и якобы благополучных семьях, однако это не помешало молодым людям обрести статус подозреваемых в рамках возбуждённого уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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