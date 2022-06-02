В Петербургской парадной нашли раздетого местного жителя с пробитой головой

Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии
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В скорую Санкт-Петербурга поступило обращение от женщины, рассказавшей о том, что она обнаружила в парадной соседа, находящегося в плачевном состоянии. Обнажённый мужчина с разбитой головой лежал на пороге своей квартиры, расположенной на бульваре Трудящихся. После госпитализации медики выяснили, что у пострадавшего ко всему прочему налицо все признаки отравления лекарственными средствами.
Общий список диагнозов, поставленных мужчине, оказался довольно серьёзным: к острому отравлению веществами добавились ушибы головного мозга, а также черепно-мозговая травма. К изучению обстоятельств странного происшествия подключились правоохранительные органы.
Как сообщили «Невские новости», стало известно о том, что ранее житель Санкт-Петербурга также попадал в поле зрения органов правопорядка, в его послужном списке уже есть судимость. Некоторое время назад мужчину приговорили к трём годам условного срока заключения по статье, связанной с оборотом наркотиков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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