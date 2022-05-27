В Петербурге открылась паромная переправа вместо закрытого на ремонт Биржевого моста

Временная паромная переправа начала функционировать в Северной столице, перевозя пассажиров между Мытненской набережной (Петропавловская крепость) и вторым домом по Адмиралтейской набережной (причал «Спуск со львами»). Курсирующие по маршруту тримараны, рассчитанные на одиннадцать пассажиров, отправляются каждые десять минут с десяти часов утра до восьми часов вечера. Переезд через Неву стоит сто рублей.

Как сообщалось, капитальный ремонт моста проводит группа компаний «Возрождение». Общая стоимость запланированных к исполнению работ составляет 2,37 миллиарда рублей. Предполагаемый срок окончания ремонта – пятое мая будущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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