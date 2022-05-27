В Бокситогорском районе Ленинградской области подросток залез на опору ЛЭП и погиб, попав под напряжение

Сегодня, 17:54

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В Бокситогорском районе Ленинградской области подросток залез на опору ЛЭП и погиб, попав под напряжение
Фото из открытых источников

В Ленинградской области во время прогулки по лесу с приятелями погиб несовершеннолетний. Судя по всему, причиной смерти школьника стало поражение электрическим током.

Согласно сведениям, озвученным сегодня проинформированными источниками, ЧП со смертельным исходом произошло накануне рано утром. Несколько несовершеннолетних подростков, гуляющих возле деревни Самойлово, вышли на линию электропередачи. Один из ребят, четырнадцатилетний школьник, решил залезть на стоящую неподалёку опору. Поднявшись к траверсе, потерпевший схватился рукой за провод. Подросток погиб на месте.

Друзья погибшего моментально сообщили о произошедшем в полицию. Известно, что семиклассник проживал в неполной семье, но никаких претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было, семья на учёте не состояла. Ребёнок воспитывался сорокачетырёхлетней матерью, женщина работает медсестрой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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