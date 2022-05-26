Пенсионер из Петербурга сбил в Гатчине девятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу

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В Гатчинском районе Ленинградской области пожилой житель Северной столицы сбил ученика третьего класса, пытавшегося перейти дорогу.
Согласно информации, озвученной представителями Главного управления регионального МВД, накануне около двух часов дня ребёнок, переходивший дорогу возле дома номер один по улице Воскова, попал под колёса кроссовера «Хонда CR-V». За рулём авто сидел шестидесятишестилетний пенсионер, проживающий в Санкт-Петербурге. По данным правоохранителей, школьник вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Вызванная на место ЧП скорая доставила мальчика в клинику с открытым переломом голени в тяжёлом состоянии. Есть сведения о том, в течение двух предыдущих лет мужчину уже привлекали за превышение скорости.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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