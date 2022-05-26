В Санкт-Петербурге эвакуатор «уронил» перевозимую иномарку

Сегодня, 17:09

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В Санкт-Петербурге эвакуатор «уронил» перевозимую иномарку
Фото из открытых источников

Кувырком на крышу закончилась эвакуация неправильно припаркованного автомобиля Toyota на Васильевском острове в Северной столице. Теперь мелкое нарушение правил дорожного движения обойдётся её хозяину чуть дороже, чем он мог бы рассчитывать.

Согласно информации, озвученной в соцсетях, инцидент с иномаркой, оставленной хозяином в зоне действия знака 3.27 («Остановка запрещена»), произошёл накануне ночью. После того как было принято решение о перемещение авто, вызванный эвакуатор занялся его погрузкой.  Во время проведения погрузочных работ машина соскочила с платформы и перевернулась на крышу.

По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Сообщается о том, что во время ЧП на месте присутствовали сотрудники ДПС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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