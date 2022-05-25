На сотрудника Санкт-Петербургского госуниверситета завели уголовное дело после установки скрытой камеры в женском туалете

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении сотрудника СПбГУ, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни. Мужчину подозревают в установке скрытой камеры в женском туалете учебного заведения. По некоторым сведениям, появившимся к этому часу, тридцатиоднолетний фигурант уголовного дела является сотрудником паспортно-визового отдела университета.
На данный момент известно, что в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Вероятнее всего, этой мерой станет запрет на совершение определённых действий. Кроме того, появилась информация об удалении данных сотрудника с официального портала СПбГУ.
Информация о скандале с установкой «любопытного» устройства появилась накануне. Камеру, замаскированную под медицинскую маску, нашли в здании, расположенном на Университетской набережной, установившего её сотрудника задержали в тот же день. Позже на камере обнаружили видеозаписи, на которых были запечатлены сотрудницы университета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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