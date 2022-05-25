Сотрудники правоохранительных органов разыскали жительницу Ленинградской области, попавшую в ДТП на угнанном автомобиле

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Накануне примерно в половине одиннадцатого утра в Тосненском районе Ленинградской области полицейскими была задержана двадцатисемилетняя местная жительница, которую разыскивали по подозрению в угоне.
Сам инцидент произошёл ещё девятого мая в Колпино. Тогда к правоохранителям обратился мужчина, рассказавший о том, что рано утром в его авто въехала нетрезвая девушка на иномарке, которая скрылась с места аварии. Осмотревшие место ДТП сотрудники полиции отправили разбитый автомобиль на спецстоянку.
Спустя некоторое время полицейские приняли заявление от местного жителя, который сообщил об угоне автомобиля своей родственницы. Со слов заявителя, машину забрала некая знакомая, побывавшая у него в гостях. Злоумышленница тайком взяла ключи, находящиеся в квартире, и завладела иномаркой. Как оказалось, угонщица разбила машину возле того же самого дома, где она была припаркована.
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде в качестве фигуранта уголовного дела. Сообщается о том, что девушка уже отбывала наказание по «наркотической» статье и освободилась из мест заключения около двух лет назад.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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