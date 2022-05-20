В Петербурге десятилетняя девочка получила травмы, упав с гимнастических колец на детской площадке

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В Московском районе Санкт-Петербурга произошло серьёзное ЧП на детской площадке. Гуляющая с родителями школьница получила травмы, когда делала трюки на гимнастических кольцах. Одно из них оторвалось, и девочка упала головой вниз с высоты около двух метров, после чего была срочно госпитализирована.
Ребёнка доставили в пятую городскую детскую больницу, где помимо сотрясения мозга у пострадавшей выявили перелом двух позвонков. Как рассказали родственники девочки, ближайшие три недели ей придётся провести без общения с родителями, так как в медучреждении до сих пор действуют ковид-ограничения и к пациентам никого не пускают.
Вернувшийся на место происшествия отец юной спортсменки выяснил, что сорвавшееся кольцо было плохо прикручено. ПО рассказам местных жителей, подобные инциденты уже происходили и ранее.
Сейчас гимнастический снаряд огорожен строительной лентой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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