Житель Санкт-Петербурга трансформировал условный срок заключения в реальный, учинив пальбу из ружья

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Сегодня объединённая пресс-служба судов Северной столицы сообщила о приговоре, вынесенном Московским районным судом в отношении местного жителя, ранее осуждённого за телефонный терроризм. Своё положение мужчина усугубил чересчур экстравагантным поступком.
Как установило следствие, шестнадцатого октября минувшего года тридцатипятилетний подсудимый позвонил в полицию и сообщил о том, что на него нападает незнакомец с ножом. Со слов заявителя, он приготовился защищаться от нападения. Позвонив ещё раз, петербуржец сказал, что заряжает ружьё. После этого дежурный услышал в телефонной трубке хлопки.
Суд установил, что мужчина, находясь в своей квартире, не менее двух раз выстрелил из охотничьего ружья в окно, перепугав идущих мимо дома людей и свою соседку. Сам он вину признал и раскаялся, но на приговор поведение подсудимого повлиять уже не могло.
Дело в том, что около полутора лет назад в том же суде тот же самый человек озвучил признательные показания о звонке в экстренные службы с заявлением о бомбе, якобы заложенной в Пулково. Как и в этот раз, на общение с оператором службы 112 его потянуло после принятия определённого количества алкоголя.
Учитывая приговор за новое правонарушение, предыдущая «шалость» вылилась в конкретный срок – следующие три с половиной года фигуранту дела о телефонном терроризме придётся провести в колонии общего режима.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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