Жителя Горно-Алтайска оштрафовали за неуважительное высказывание о погибшем в Украине российском солдате

Сегодня, 09:54

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Жителя Горно-Алтайска оштрафовали за неуважительное высказывание о погибшем в Украине российском солдате
Фото из открытых источников

В последние два месяца в региональных СМИ довольно часто появляются новости о погибших в Украине, где проводится «специальная военная операция», российских солдатах. В апреле, в комментариях под одной из таких заметок, отметился житель Горно-Алтайска. За это и был он привлечен к ответственности по ч. 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

В прошлом месяце в комментариях под информацией о гибели в Украине военного из Республики Алтай местный житель, по мнению стражей порядка, исказил информацию.

«Он повторил западную пропагандистскую дезинформацию о том, что российские воины убивают мирных жителей... Погибший военнослужащий представлен как наемник-убийца мирных жителей, что полностью не соответствует смыслу, целям и задачам спецоперации ВС РФ на Украине», — цитирует выдержки из материалов дела издание «Новости Горно-Алтайска».

Обвиняемый в содеянном сознался и пообещал, что впредь подобного повторять не будет. Это стало смягчающим обстоятельством. В результате судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Издание напоминает, что на Алтае за дискредитацию к ответственности привлекались 12 жителей региона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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