Юная петербурженка, сбегая от опекуна по самодельной верёвке из простыней, сорвалась с неё и попала в больницу

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей дома номер двадцать шесть по проспекту Героев. Жильцам пришлось вызывать карету скорой помощи и наряд полиции к семнадцатилетней студентке, решившей убежать из дома по методике, подсмотренной в кинофильмах.

Прибывшие на место инцидента правоохранители застали плачущую сорокадвухлетнюю женщину, которая сообщила им о том, что является опекуном пострадавшей. Накануне между ней и девушкой произошёл конфликт – студентка пришла домой поздно, при этом от неё пахло алкоголем. Опекун на сутки запретила прогулки проштрафившейся подопечной. В ответ на это примерно в половине первого ночи девушка попыталась сбежать из квартиры с помощью верёвки, связанной из простыней.

Во время спуска из окна шестого этажа, примерно двумя этажами ниже, у беглянки заскользили руки, и она сорвалась вниз. В тяжёлом состоянии с букетом травм и переломами пострадавшую госпитализировали в больницу имени Раухфуса.

По факту произошедшего проводится проверка.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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