Санкт-Петербургский суд решил, что стукнуть по голове бывшего мужа стоит гораздо меньше двухсот тысяч

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В суде Северной столице прошло рассмотрение дела в отношении некой гражданки, нанёсшей побои своему экс-супругу. При всей банальности конфликта, камнем преткновения стал вопрос цены действий ответчицы: потерпевший хотел получить с неё двести тысяч, но суд оценил страдания мужчины в гораздо меньшую сумму.
О вынесенном решении сегодня рассказали представители объединённой пресс-службы судов города. Сам конфликт произошёл ещё в конце марта прошлого года. Как рассказал истец, между ним и бывшей женой произошла ссора, в результате которой женщина ударила экс-супруга по голове и начала его душить.
Пушкинский районный суд согласился с тем, что подсудимая нанесла побои, но страдания потерпевшего особо во внимание не принял, сочтя их незначительными, как и степень вины представительницы слабого пола, проявившей агрессию во время конфликта.
В итоге ответчица должна будет оплатить издержки истца на представительство в суде в сумме восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей. Плюс пять тысяч получит сам заявитель.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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