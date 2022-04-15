Санкт-Петербургский суд решил, что стукнуть по голове бывшего мужа стоит гораздо меньше двухсот тысяч

Сегодня, 14:19

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Санкт-Петербургский суд решил, что стукнуть по голове бывшего мужа стоит гораздо меньше двухсот тысяч
Фото из открытых источников

В суде Северной столице прошло рассмотрение дела в отношении некой гражданки, нанёсшей побои своему экс-супругу. При всей банальности конфликта, камнем преткновения стал вопрос цены действий ответчицы: потерпевший хотел получить с неё двести тысяч, но суд оценил страдания мужчины в гораздо меньшую сумму.

О вынесенном решении сегодня рассказали представители объединённой пресс-службы судов города. Сам конфликт произошёл ещё в конце марта прошлого года. Как рассказал истец, между ним и бывшей женой произошла ссора, в результате которой женщина ударила экс-супруга по голове и начала его душить.

Пушкинский районный суд согласился с тем, что подсудимая нанесла побои, но страдания потерпевшего особо во внимание не принял, сочтя их незначительными, как и степень вины представительницы слабого пола, проявившей агрессию во время конфликта.

В итоге ответчица должна будет оплатить издержки истца на представительство в суде в сумме восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей. Плюс пять тысяч получит сам заявитель.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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