Заведующий отделением петербургской поликлиники лишился иномарки, приглянувшейся неизвестным угонщикам

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима
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У медика, работающего завотделением в купчинской поликлинике, угнали автомобиль, который хозяин припарковал возле своего дома в пятницу вечером.
Тридцатисемилетний терапевт обратился за помощью к правоохранителям вчера примерно в четыре часа дня. Со слов заявителя, он приехал домой в девять часов вечера и оставил машину рядом со своим домом на Пушкинской улице в Шушарах. Примерно за час до того, как прийти в полицию, мужчине понадобилось съездить по личным делам. Однако, выйдя на улицу, врач обнаружил, что иномарка исчезла.
Пострадавший оценил ущерб в один миллион рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, угнанное авто марки «Хендэ Элантра» синего цвета объявлено в розыск.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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