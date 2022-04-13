Петербургские полицейские задержали вымогателей, пытавшихся получить двести тысяч с повара суши-бара

Сегодня, 15:19

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Петербургские полицейские задержали вымогателей, пытавшихся получить двести тысяч с повара суши-бара
Фото из открытых источников

Накануне в половине четвёртого дня сотрудники полиции Санкт-Петербурга приняли звонок от женщины, сообщившей о том, что незнакомые люди посадили её мужа в иномарку и увезли в неизвестном направлении.

Примерно через полчаса наряд ППС остановил описанный заявительницей автомобиль на проспекте Ветеранов. В салоне машины сидели четверо мужчин в возрасте от двадцати четырёх до тридцати восьми лет. С ними находился и разыскиваемый – двадцатисемилетний мигрант, работающий поваром в одном из суши-баров Северной столицы.

Освобождённый иностранец рассказал правоохранителям о том, что в районе десяти утра похитители заставили его сесть в машину и начали требовать двести тысяч, которые он якобы задолжал за аренду авто, работая на нём таксистом.

После этого злоумышленники стали возить мужчину по адресам, где он мог занять денег. К тому времени, когда полицейские смогли разыскать удерживаемого повара, он успел собрать около половины вымогаемой суммы.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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