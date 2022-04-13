Барное знакомство жителя Петербурга и московского гостя закончилось стрельбой из холостого оружия

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Накануне ночью на улице Рубинштейна прозвучали выстрелы. Привыкшие к шуму местные жители на инцидент никак не отреагировали, а в полицию позвонил сам его участник, выбранный в качестве цели малознакомым собеседником.
Звонок поступил на дежурный пульт примерно в половине второго ночи. Перепуганный тридцатидевятилетний мужчина сообщил правоохранителям о том, что в него стрелял неизвестный. Первым на место происшествия прибыл наряд ГИБДД, стрелка сразу задержали. Им оказался сорокадвухлетний житель Московской области, у которого изъяли охолощённый пистолет Макарова с патронами.
По заявлению самого москвича, он познакомился с заявителем в баре, выпивал с ним, после чего между собеседниками возник настолько серьёзный конфликт, что ему пришлось открыть стрельбу. Столичного гостя доставили в отделение и составили административный протокол.
В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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