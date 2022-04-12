В Кировском районе Санкт-Петербурга правоохранители нашли «огород» с запрещёнными растениями у подозреваемого по статье об оправдании терроризма

Крейсер «Москва» ВМФ РФ затонул после передачи сигнала SOS
В ночь на 14 апреля в СМИ попала информация о том, что затонул ракетный крейсер Черноморского флота РФ «Москва», пишет...Подробнее
Сотрудники центра «Э», навестившие квартиру на улице Танкиста Хрустицкого в рамках дела, возбуждённого по статье об оправдании терроризма, вряд ли ожидали, что обнаружат в ней состав преступления, касающегося совсем другой статьи Уголовного кодекса.
Во время проведения операции по задержанию тридцатидвухлетнего местного жителя, подозреваемого в написании провокационных публикаций и комментариев, правоохранители обнаружили у него дома «грядку», на которой рос растительный наркотик. Помимо электронных носителей, полицейские изъяли у петербуржца шесть кустов запрещённого к выращиванию растения, а также несколько пакетов и банок с уже готовым дурманом.
Задержанного доставили в отделение полиции и отправили в камеру. О мужчине известно, что ранее он уже имел проблемы с законом в связи с причинением лёгкого вреда здоровью, а также за оскорбления и применение насилия в отношении представителей власти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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