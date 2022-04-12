В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

Крейсер «Москва» ВМФ РФ затонул после передачи сигнала SOS
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В Сеть попала информация о том, что в Абакане задержан главред издания «Новый Фокус» Михаил Афанасьев, который рассказывал об отказавшихся воевать нацгвардейцах.
Информация об этом была размещена в ряде телеграм-каналов, после чего распространилась в сетевых СМИ. Подтвердил задержание Михаила Афанасьева и Центр защиты прав СМИ.
Правозащитники сообщают, что к журналисту 13 апреля пришли сотрудники Следственного комитета. Они провели у него обыск и изъяли технику, которую увезли в СК. Что предъявили задержанному, неизвестно.
Ранее Михаил Афанасьев сообщил, что сразу 11 бойцов ОМОНа Нацгвардии из Хакасии отказались продолжать выполнять задачи «военной спецоперации» на территории Украины. Он заявил, что их отправили на территорию Украины с амуницией для протестов, хотя там идут бои, при этом они были вынуждены находиться в лагере с условиями непригодными для проживания.
Напомним, РФ продолжает «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. По данным Минобороны РФ, на 25 марта подтверждена информация о гибели более чем 1350 российских военных. 5 апреля в ДНР заявили о гибели 760 военнослужащих.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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