Всего за один день правоохранители Петербурга возбудили пять уголовных дел по фактам электронного терроризма

Накануне шутники, сообщающие о минировании объектов на территории Санкт-Петербурга, изрядно подпортили нервы стражам правопорядка и сотрудникам городских экстренных служб. По фактам электронного терроризма возбуждены пять уголовных дел, но, скорее всего, это число возрастёт. Список фигурантов пока пуст.

Утро пятницы началось с писем, отправленных на почту ТРК «Галерея», «Питер Радуга», Юго-Западной ТЭЦ и ряда учебных заведений города. После этого звонки с предупреждениями поступили в ВМА имени адмирала Кузнецова, гостиницу «Прибалтийская» и ТРК «Планета Нептун». По второму заходу злоумышленники вновь «заминировали» «Галерею».

В общей сложности пришлось проверять пятнадцать объектов. Из двух школ и ТРЦ на всякий случай эвакуировали более тысячи человек.

Затем, уже во второй половине дня, предупреждение получили сотрудники метрополитена. Со слов человека, представившегося Карлсоном, теракты должны были произойти на станциях «Достоевской» и «Владимирской». Для очистки совести обе были тщательно проверены. В это же время звонок поступил в московскую ФНС. Звонивший сообщил о минировании зданий двух петербургских налоговых инспекций.

Перевести дух проверяющие смогли только около девяти часов вечера. В настоящее время сотрудниками полиции ведётся активная оперативно-розыскная работа в рамках возбуждённых уголовных дел.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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