Петербургским полицейским пришлось применить оружие при задержании нетрезвого несовершеннолетнего водителя

Накануне вечером Санкт-Петербургским правоохранителям пришлось около десяти минут догонять автомобиль, за рулём которого сидел несовершеннолетний. Как позже выяснилось, водитель, попытавшийся избежать встречи с инспекторами, управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Остановить юного нарушителя удалось только после предупредительного выстрела в воздух.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на иномарку, проезжавшую перекрёсток Приозёрной улицы и Дороги к шалашу Ленина в половине двенадцатого ночи. Водитель проигнорировал требование сотрудников остановиться, после чего полицейские начали преследование нарушителя. Спустя некоторое время экипаж принял решение о применении табельного оружия, и через пару минут после предупредительного выстрела в воздух преследуемая легковушка всё же остановилась.

В салоне иномарки находился семнадцатилетний житель Сестрорецка с явными признаками алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования молодой человек отказался.

Нарушителя доставили в отдел, где в отношении его выписали административный протокол. По факту инцидента ведётся проверка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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