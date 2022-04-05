Полицейские Петербурга разоблачили группу медиков, выдавших горожанам около полутора тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Сотрудниками Управления «К» петербургского Главного управления МВД РФ была задержана группа из семи человек, поставивших на поток выдачу недействительных QR-кодов непривитым горожанам. Среди задержанных – два врача и медсестра одной из поликлиник, расположенной в Калининском районе.

Согласно версии следствия, возглавляла группу двадцативосьмилетняя женщина, работающая участковым врачом. Через посредников и коллег она находила петербуржцев, не желающих вакцинироваться, но нуждающихся в прививочных сертификатах. За предлагаемую помощь в решении вопроса клиенты переводили от пяти до пятнадцати тысяч рублей, после чего их имена попадали в соответствующий реестр.

Организатор махинации входила в базу данных с аккаунтов заведующей и терапевта медучреждения, таким образом подставляя их при совершении неправомерных действий. Этот факт следствие также учло – к обвинениям в адрес женщины добавлена соответствующая статья УК. На данный момент уже установлены как минимум полторы тысячи лиц, воспользовавшихся услугами криминальной группы. Во время обысков по месту работы и в квартирах обвиняемых изъяты двадцать девять банковских карт, а также электронные носители.

Шестерых фигурантов дела отпустили по домам под подписку о невыезде. Сама организатор незаконной схемы задержана полицейскими в процессуальном порядке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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