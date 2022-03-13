СМИ: Ветерана ФСБ избили в Севастополе за букву Z на машине

В Севастополе задержан мужчина, избивший пенсионера. Об этом сегодня, 16 марта, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, информирует «Фонтанка» .

По имеющейся в распоряжении ведомства информации, 36-летний житель Севастополя вошел в продуктовый магазин, ударил по лицу 70-летнего пенсионера, после чего поспешил скрыться.

Однако мужчина был задержан. Полиция выясняет обстоятельства, при которых произошел инцидент. По месту жительства задержанного прошел обыск.

Агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, уточняет, что избитый - 70-летней ветеран ФСБ. Причиной избиения, как отмечается, могла стать наклеенная на его автомобиль буква Z, которая используется российскими военными в ходе спецоперации на Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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